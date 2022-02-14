Представители Ахметова опровергли бегство президента «Шахтера» из Украины

Анна Терехова, пресс-секретарь президента «Шахтера» Рината Ахметова, опровергла бегство олигарха из страны. По ее словам, Ахметов действительно выехал из Украины и отправился в Европу, но это запланированная поездка.



Ранее сообщалось, что ряд украинских богатейших бизнесменов, включая Ахметова, вылетели из Украины на фоне напряжённой политической обстановки.

Также Александр Филиппов забил дебютный гол за «Ригу» в ворота российской команды.



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