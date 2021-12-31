Пражская «Славия» купила игрока сборной Украины

31.12.2021
18:27
Новость
Трансферы
«Славия» объявила о трансфере украинского защитника Тараса Качарабы.
Качараба подписал контракт на три года – до декабря 2024 года.
Трансфер пражанам обошелся в 20 млн крон (около 800 тысяч евро).
Качараба находился в аренде в «Славии» из либерецкого «Слована». Пражский клуб имел право выкупить игрока, чем воспользовался за день до дедлайна.
Также Яремчук забил гол за «Бенфику» в матче против «Порту».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.