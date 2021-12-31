Пражская «Славия» купила игрока сборной Украины

«Славия» объявила о трансфере украинского защитника Тараса Качарабы.



Качараба подписал контракт на три года – до декабря 2024 года.

Трансфер пражанам обошелся в 20 млн крон (около 800 тысяч евро).

Качараба находился в аренде в «Славии» из либерецкого «Слована». Пражский клуб имел право выкупить игрока, чем воспользовался за день до дедлайна.

Также Яремчук забил гол за «Бенфику» в матче против «Порту».



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