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Пражская «Славия» купила игрока сборной Украины

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
31.12.2021
18:27
Новость
Трансферы

«Славия» объявила о трансфере украинского защитника Тараса Качарабы.

Качараба подписал контракт на три года – до декабря 2024 года.

Трансфер пражанам обошелся в 20 млн крон (около 800 тысяч евро).

Качараба находился в аренде в «Славии» из либерецкого «Слована». Пражский клуб имел право выкупить игрока, чем воспользовался за день до дедлайна.

Также Яремчук забил гол за «Бенфику» в матче против «Порту».

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