Появился ещё один кандидат на должность главного тренера «Миная»

До сих пор вакантной остается должность главного тренера закарпатской элитной команды.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, кроме Владимира Шарана - экс-наставника «Александрии» возглавить «Минай» может Сергей Пучков, ранее тренировавший запорожский «Металлург», «Горняк- Спорт» и «Таврию».
По имеющейся информации, с ним также были проведены переговоры. Клубное руководство «Миная» собирается определиться с главным тренером в ближайшие дни.
Пока еще сложно сказать, где закарпатцы будут готовиться к новым испытаниям в чемпионате УПЛ.
Напомним, что в стартовом туре весенней части сезона «Минай» 25 февраля будет принимать луганскую «Зарю».
Ранее полузащитник «Колоса» Андрей Тотовицкий рассказал, как мог перейти зимой в бельгийский клуб.
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