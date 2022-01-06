Появился ещё один кандидат на должность главного тренера «Миная»

До сих пор вакантной остается должность главного тренера закарпатской элитной команды.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, кроме Владимира Шарана - экс-наставника «Александрии» возглавить «Минай» может Сергей Пучков, ранее тренировавший запорожский «Металлург», «Горняк- Спорт» и «Таврию».

По имеющейся информации, с ним также были проведены переговоры. Клубное руководство «Миная» собирается определиться с главным тренером в ближайшие дни.

Пока еще сложно сказать, где закарпатцы будут готовиться к новым испытаниям в чемпионате УПЛ.

Напомним, что в стартовом туре весенней части сезона «Минай» 25 февраля будет принимать луганскую «Зарю».

Ранее полузащитник «Колоса» Андрей Тотовицкий рассказал, как мог перейти зимой в бельгийский клуб.



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