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Появились новые подробности о зарплате Шевченко в сборной Польши

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
24.01.2022
13:19
Новость
Футбол

Спонсором, который покроет большую часть расходов на зарплату Андрея Шевченко в сборной Польши, станет фирма, принадлежащая польскому правительству, сообщает vZbirna.

Ранее сообщалось, что украинец будет получать зарплату в размере 2,5 млн. евро в год. Часть средств будет выплачивать Польский футбольный союз, остальные – спонсоры.

Шевченко уже согласовал с Польским футбольным союзом все условия контракта.

Также необходимо решить вопрос с контрактом Андрея Николаевича с «Дженоа». Напомним, что Шевченко остался на контракте с генуэзским клубом, но отстранен от работы с командой.

Новый главный тренер сборной Польши будет представлен 31 января. 24 марта сборная Польши будет играть стыковой матч в отборе на ЧМ-2022 против России.

Также ПСЖ с дебютным голом Рамоса выиграл у «Реймса».

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