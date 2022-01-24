Появились новые подробности о зарплате Шевченко в сборной Польши

Спонсором, который покроет большую часть расходов на зарплату Андрея Шевченко в сборной Польши, станет фирма, принадлежащая польскому правительству, сообщает vZbirna.
Ранее сообщалось, что украинец будет получать зарплату в размере 2,5 млн. евро в год. Часть средств будет выплачивать Польский футбольный союз, остальные – спонсоры.
Шевченко уже согласовал с Польским футбольным союзом все условия контракта.
Также необходимо решить вопрос с контрактом Андрея Николаевича с «Дженоа». Напомним, что Шевченко остался на контракте с генуэзским клубом, но отстранен от работы с командой.
Новый главный тренер сборной Польши будет представлен 31 января. 24 марта сборная Польши будет играть стыковой матч в отборе на ЧМ-2022 против России.
Также ПСЖ с дебютным голом Рамоса выиграл у «Реймса».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.