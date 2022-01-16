Появилась конкретика с функциональными обязанностями новых тренеров «Ингульца»

Клуб из Петрово представил обновленный тренерский штаб, в который вошли сразу три бывших футболиста «Ингульца».
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, Богдан Шуст будет отвечать за подготовку вратарей. Олег Стронцицкий, ранее выполнявший эти обязанности возглавил клубную академию. А Младен Бартулович и Владислав Лупашко стали ассистентами главного тренера Сергея Лавриненко и исходя из этого будут принимать участие в решении всех текущих вопросов.
Напомним, что первыми зимними новичками «Ингульца» стали вратарь Андрей Клищук из перволигового «Горняка-Спорта» и защитник Тарас Сакив, ранее выступавший за «Колос».
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