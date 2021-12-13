Повторная жеребьевка Лиги чемпионов: Яремчук полетит в Амстердам, а Зинченко – в Лиссабон

13 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Зальцбург» (Австрия) – «Бавария» (Германия)
«Спортинг» (Португалия) – «Манчестер Сити» (Англия)
«Бенфика» (Португалия) – «Аякс» (Нидерланды)
«Челси» (Англия) – «Лилль» (Франция)
«Атлетико» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Вильярреал» (Испания) – «Ювентус» (Италия)
«Интер» (Италия) – «Ливерпуль» (Англия)
«ПСЖ» (Франция) – «Реал» (Испания)
Добавим, что результаты первой жеребьевки были аннулированы из-за ошибок с программным обеспечением.
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы: «Аталанта» Малиновского узнала соперника.
Жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций: «Славия» Качарабы узнала оппонента.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.