Повторная жеребьевка Лиги чемпионов: Яремчук полетит в Амстердам, а Зинченко – в Лиссабон

13 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.



«Зальцбург» (Австрия) – «Бавария» (Германия)

«Спортинг» (Португалия) – «Манчестер Сити» (Англия)

«Бенфика» (Португалия) – «Аякс» (Нидерланды)

«Челси» (Англия) – «Лилль» (Франция)

«Атлетико» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Вильярреал» (Испания) – «Ювентус» (Италия)

«Интер» (Италия) – «Ливерпуль» (Англия)

«ПСЖ» (Франция) – «Реал» (Испания)

Добавим, что результаты первой жеребьевки были аннулированы из-за ошибок с программным обеспечением.

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