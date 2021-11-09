Поворознюк: в Украине династии арбитров, они будут выходить судить в памперсах

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк раскритиковал арбитра Сергея Бойко, который в матче 14-го тура УПЛ против «Днепра-1» (0:1) ошибочно назначил штрафной, с которого был забит единственный гол.

«У нас скоро такие, как Бойко и Дердо, будут в памперсах выходить и все равно будут судить, потому что это династия. Там папа, там мама. Дайте дорогу молодым, пусть судят. Даже когда они будут ошибаться, то не так будет обидно. Но это уже предвзятость.

Предвзятость в том, что, во-первых, это арбитр ФИФА. Во-вторых, «Днепр-1» точно денег не дает. Тогда объясните такое судейство. Поэтому это просто предвзятость. Вот и всё.

Если говорить об игре, то что можно сказать? Когда на 33 минуте команда остается в меньшинстве, то как можно думать об атаке — думаешь больше о том, как поменьше пропустить.

Своих в обиду не дам. Будем писать на арбитраж и хочу, чтобы Лучи публично дал объяснение, было там нарушение или нет, было предвзятое судейство или нет. И скажите пожалуйста, как будет наказан Бойко, если там были неправильные решения. Мне, как и футбольной общественности, хочется знать, как все будет выглядеть. Будем дальше писать и пусть люди смотрят на эту ситуацию», — сказал Поворознюк в интервью клубному каналу на YouTube.

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