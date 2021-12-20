Поворознюк: усиление «Ингульца» будет сумасшедшее

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк откровенно рассказал о трансферных планах клуба на зимнюю паузу. Поворознюк подтвердил интерес клуба к игрокам киевского «Динамо».

«Информация об усилении динамовцами? С Шаблием мы будем общаться, это однозначно. Не исключено, что у нас будут игроки из киевского «Динамо».

Сразу развею слухи и скажу – ни одного арендованного футболиста в «Ингулце» не будет. Сейчас мы ведем переговоры с Суркисом по поводу выкупа контрактов этих футболистов и берем их на полноценной основе. Если договоримся – возьмем, не договоримся – не возьмем.

Фамилии игроков? Чтобы вы не сошли с ума, пока ничего не скажу. Это известные футболисты. Украинцы и легионеры. И не только из «Динамо». Усиление будет сумасшедшее. Скоро все узнаете. Также смотрим на игроков из самых высоких лиг Испании, Дании, Нидерландов», – передает слова Поворознюка Fanday.

На зимний перерыв «Ингулец» ушел на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 13 очков.

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