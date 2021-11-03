Поворознюк отреагировал на критику со стороны Вацко

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк ответил Виктору Вацко. Известный комментатор раскритиковал стиль игры петровчан, а также «Руха», пожелав им поменяться местами с «Металлистом».

«На телеканале «Футбол» хотят, чтобы в Украине вообще была одна команда. Это понятно.

А что касается Вацко, то я хотел бы пожелать ему сделать совсем другое в этой жизни: не высказываться о клубах, а хотя бы одну копейку вложить в какой-то клуб и посмотреть, как эта ответственность давит. Как бы он играл, если бы финансировал клубы?

А еще лучше: я бы пожелал ему взять дуст и намазать лысину. Есть два варианта: либо волосы отрастут, либо другие мысли в голову придут. Передайте Вацко: если у него нет денег на дуст, то я куплю и передам», — сказал Поворознюк в интервью клубной странице в Instagram.

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