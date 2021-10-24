Поворознюк: Лавриненко будет работать, а футболистов готов поменять 80%

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прокомментировал поражение команда от «Металлиста 1925» в 12-м туре УПЛ. Встреча завершилась со счетом 0:4.

«Я вас услышал, а решение буду принимать я. Лавриненко будет работать, а футболистов готов поменять 80% со всего состава», — написал Поворознюк в фейсбуке.

В текущем сезоне УПЛ «Ингулец» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков. Отметим, что команда Лавриненко проиграла в пяти последних матчах, сыграв при этом один раз вничью.

В следующем туре «Ингулец» на своем поле сыграет с «Вересом». Встреча пройдет 30 октября и начнется в 19:30.

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