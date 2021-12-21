Поворознюк: «Ингулец» не будет фарм-клубом киевского «Динамо»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк отреагировал на слухи о том, что в клуб из Петрово могут перейти игроки «Динамо» Артем Шабанов, Александр Андриевский, Денис Антюх и Владислав Кулач.

«Нет, информация о переходе этих игроков в «Ингулец» неактуальна. Речь идет не об этих футболистах, и не об аренде, а о выкупе. Никакого фарм-клуба из «Ингульца» не будет! Интернет уже трещит от информации о новом фарм-клубе «Динамо». Этого не будет, ребята.



О каких игроках идет речь? А что говорить? Когда будет какая-то конкретика - буду говорить, но пока конкретики абсолютно никакой», — сказал Поворознюк в интервью телеканалу «Футбол».

Ранее стало известно, что из «Ингульца» ушли спортивный директор и полузащитник.

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