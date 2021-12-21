Фрибет 3000 UAH
Дженоа — Аталанта Севилья — Барселона
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Поворознюк: «Ингулец» не будет фарм-клубом киевского «Динамо»

Игорь Яслик
Игорь Яслик
21.12.2021
13:55
Новость
Футбол

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк отреагировал на слухи о том, что в клуб из Петрово могут перейти игроки «Динамо» Артем Шабанов, Александр Андриевский, Денис Антюх и Владислав Кулач.

«Нет, информация о переходе этих игроков в «Ингулец» неактуальна. Речь идет не об этих футболистах, и не об аренде, а о выкупе. Никакого фарм-клуба из «Ингульца» не будет! Интернет уже трещит от информации о новом фарм-клубе «Динамо». Этого не будет, ребята.

О каких игроках идет речь? А что говорить? Когда будет какая-то конкретика - буду говорить, но пока конкретики абсолютно никакой», — сказал Поворознюк в интервью телеканалу «Футбол».

Ранее стало известно, что из «Ингульца» ушли спортивный директор и полузащитник.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Динамо» лишилось еще одного холостяка. Цыганков на Мальдивах сделал предложение своей возлюбленной
«Динамо» лишилось еще одного холостяка. Цыганков на Мальдивах сделал предложение своей возлюбленной
Наши за границей: Яремчука прорвало, три ассиста Безуса, новое поражение Шевченко
Наши за границей: Яремчука прорвало, три ассиста Безуса, новое поражение Шевченко
Тотовицкий уже подписал контракт с новой командой
Тотовицкий уже подписал контракт с новой командой

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи