Поворознюк анонсировал серьезные изменения в «Ингульце»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк поделился впечатлениями от первой половины сезона в исполнении своей команды. Петровчане занимают 14-е место, набрав 13 очка. Перед паузой они прервали серию неудач благодаря победе над «Десной».

«Игра есть, а результата нет, значит оценка — два. Весной вы увидите совсем другой «Ингулец» и по тренерскому составу, и по составу игроков.

Главного тренера это не касается. Запорожец, Ковалев, Салем — это люди, которые точно останутся в команде. Все остальные – под вопросом. Мы сейчас очень усердно работаем на трансферном рынке. Если будут игроки сильнее, чем наши, будем усиливаться.

Когда ждать первые трансферы? Совсем скоро. Моя совесть перед футболистами будет чиста, потому что я всем дал шанс. А то, что они вышли в Премьер-лигу и рассказывают, что они великие игроки, нужно доказывать на футбольном поле.

Если бы они играли весь чемпионат, как последнюю игру (победа над «Десной» со счетом 2:1), «Ингулец» был бы другим. Последнюю игру, пожалуй, играли для того, чтобы не выгнали, а первую — чтобы понравиться. Но мы это исправим.

Нам нужно выходить и отдаваться на футбольном поле в каждой игре, они получают немалые деньги. Задержек нет, зарплата день в день, надо как-то по-другому относиться к футболу. Должен быть метод кнута и пряника», — сказал Поворознюк в интервью телеканалу «Футбол».

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