Потенциальный тренер «Колоса»: не считаю себя россиянином

Денис Бушуев, который рассматривается в качестве претендента на должность главного тренера «Колоса», ответил на вопрос о своем российском происхождении.

«Я уже давно не живу в России, больше 20 лет, являясь гражданином Германии. Думаю, что грязь в мою сторону не полетит, политикой я не занимаюсь. Больше половину своей жизни живу в другой стране.



В 1999 году уехал из России в Германию. Из-за лимита на игроков не из Евросоюза и отсутствия перспектив закончил там игровую карьеру и перешел на тренерскую работу в академии клуба «Мюнхен 1860». Работаю тренером с 2004 года, начав с детской академии и поднявшись до профессиональной команды».

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