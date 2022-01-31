Постол: я буду самым сильным соперником Рассела

Украинский боксер Виктор Постол дал эксклюзивное интервью Meta-ratings.com.ua, в котором рассказал, как согласился на бой с американским боксером Гэри Антуанном Расселлом.

«Мне сбросили соперника, я понимаю, что он непростой: 14 боев, 14 нокаутов, это брат Расселла, он участвовал даже в Олимпийских Играх. Я согласился, потому что это хороший боец, и мне самому интересно с ним побоксировать.

Читал, что в пятом раунде он меня нокаутирует. Могу сказать, что за всю мою карьеру очень много бойцов так говорили, но не получилось. Выйдем в ринг — посмотрим, докажет он свои слова или нет.

Я сразу же просмотрел его поединки. Скажу так: он молодой, очень быстрый, левша. С топовыми боксерами он не боксировал, у него были только проходящие бои. Я думаю, что я буду его самым сильным соперником.

Этот поединок — шанс для вас обоих? Да, если он одержит победу — у него дальше будут большие бои. Если выиграю я — снова смогу побороться за пояс чемпиона мира».

Бой Постола с Расселом пройдет 26 февраля.

Полностью интервью с Виктором Постолом читайте здесь.

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