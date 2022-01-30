Постол отправился в США для подготовки к бою с Расселлом

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе украинский боксер Виктор Постол в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о подготовке к бою с американцем Гэри Антуанном Расселлом, который состоится в США 26 февраля.



"Как только я узнал, что будет бой — у нас неделя была общей физической подготовки, сейчас заканчивается вторая неделя спаррингов и я улетаю в Штаты к Фредди Роачу и еще там доработаю четыре недели.

Мой соперник левша, поэтому подбирали всех под него. Здесь мне помогали Олег Малиновский, Валентин Штонда. А в Штатах буду тренироваться у Фредди Роача. Мне уже подбирают спарринг-партнеров: это будут мексиканцы, американцы, возможно, Ваня Редкач и Тарас Шелестюк будут помогать тоже".

Предыдущий свой поединок Виктор Постол провел в августе 2020 года, потерпев поражение американцу Хосе Рамиресу.

Полное интервью с Виктором Постолом здесь.

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