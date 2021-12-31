Пост Роналду стал самым популярным в инстаграме в 2021 году

Пост Роналду – самый популярный в Instagram за 2021 год. В топ-10 Месси, Ариана Гранде и Том Холанд



Фотография Криштиану Роналду с объявлением о беременности его возлюбленной Джорджины Родригес стала самой популярной в Instagram за 2021 год. Публикация, опубликованная 28 октября, набрала более 32 миллионов лайков.

Пост Криштиану с Джорджиной стал самым залайканным среди всех спортсменов в истории этой соцсети. Предыдущий рекорд принадлежал главному конкуренту Роналду – аргентинскому нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси, одно из фото которого собрало 22 млн лайков.

Стоит напомнить, что португалец – самая известная личность в инстаграм. На него подписано 383 миллиона читателей. Роналду опережает лишь официальный аккаунт соцсети.

Пост Роналду – самый популярный в Instagram за 2021 год. В топ-10 Месси, Ариана Гранде и Том Холанд

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