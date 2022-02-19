После «Вереса» и «Подолья» нападающий «Шальке» прибыл в расположение «Альянса»

На зарубежном сборе в Турции команда из Липовой Долины планирует провести восемь контрольных поединков.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в составе делегации «Альянса» — 23 футболиста. Уже в Турции к ним присоединился нападающий Игаль Брук из немецкого «Шальке», который до этого был на просмотре в «Вересе» и «Подолье», но от его услуг эти клубы отказались.



Первый спарринг в Турции «Альянс» проведет 22 февраля против одной из перволиговых команд Дании.

Пока что по индивидуальной программе занимается один из лидеров «Альянса» Константин Ярошенко.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Киевское «Динамо» не смогло ни разу забить узбекской команде

Селезнев рассказал о планах после завершения карьеры

На сборе в Турции «Краматорск» сыграет с «Альянсом» и «Подольем»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.