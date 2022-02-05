После сбора в Турции «Десна» не будет возвращаться в Чернигов

Черниговская «Десна» 11 февраля отправится на зарубежный сбор в Турцию, который продлится у команды Александра Рябоконя до 25 февраля.

Поскольку на черниговцев наложен трансферный бан, новичков в «Десне» пока не будет, поэтому в составе 24 футблолистов (21 игрок и три вратаря), отправляющихся в Турцию, будут представители молодежного состава, которые получат шанс проявить себя.

В Турции у «Десны» пока что запланировано два спарринга, с остальными соперниками украинцы будут договариваться на месте.

В Украину, как стало известно Meta-ratings.com.ua, «Десна» вернется 25 февраля, однако не в Чернигов, а сразу в Днепр, где команда проведет два дня, а потом сыграет матч чемпионата УПЛ против «Днепра-1». На следующий день, 28 февраля, черниговцы вернутся в родной город.

Напомним, что «Десна» ушла на зимнюю паузу на седьмом месте в таблице УПЛ, набрав 25 очков за 18 туров.

Ранее мы сообщали о том, что в «Десне» была выплачена задолжженость по зарплате за октябрь.

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