После матча ЦСКА — «Зенит» задержано 408 болельщиков

После матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2) было задержано 408 болельщиков московского клуба. Об этом сообщает российское издание Sport24.

После матча полиция не выпускала секторы с активными болельщиками ЦСКА из-за устроенного файер-шоу, а затем стала задержать фанатов на выходе и отправлять в автозаки. Спустя два часа после финального свистка на стадионе все еще оставались болельщики ЦСКА.

«Клуб пытается разобраться в ситуации. Мы находимся на связи с правоохранительными органами и нашими болельщиками. Прилагаем все усилия, чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему», — заявили в ЦСКА.

В РПЛ заявили, что намерены тщательно расследовать данный инцидент.

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