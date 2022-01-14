После матча с «Зарей» в Кубке Украины «Металлист» снова отправится за границу

В марте в Украине не лучшие условия для подготовки.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в начале весны «Металлист» планирует провести еще один тренировочный сбор на Средиземноморском побережье Турции. В январе-феврале у желто-синих будет три вылазки в Анталью, вылет на первый сбор намечен на 15 января. До конца месяца слобожане проведут четыре спарринга.
1 марта «Металлист» в рамках 1/4 финала Кубка Украины сыграет в Харькове с «Зарей», но следующий официальный матч у команды будет не раньше 18 марта — в 21-м туре Первой лиги дома с «Волынью». Двухнедельную паузу между играми претендент на выход в УПЛ с большой долей вероятности заполнит четвертым турецким сбором.
Ранее наш сайт сообщал, что один из вратарей «Металлиста» отправится в аренду.
Накануне «Металлист» вышел из отпуска в неполном составе.
Также стало известно, что харьковский клуб не планирует возвращать хавбека после аренды в «Олимпике».
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