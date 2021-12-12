После матча с «Зарей» Луческу встретится с президентом «Динамо»

Киевское «Динамо» после матча с «Зарей» (1:1) ушло в отпуск. Однако главный тренер киевлян Мирча Луческу сразу после игры с луганчанами домой в Румынию не улетает.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, на завтра, 13 декабря, у тренера запланирована встреча с президентом «Динамо» Игорем Суркисом. Предстоящие темы обсуждения: итоги полугодия, сборы, трансферы, аренды (кого вернуть, кого отдать), привлечение на сборы с основой ряда игроков из юношеского состава. Уже точно известно, что на первый сбор полетит ярко проявивший себя в молодежной команде Самба Диалло.

Мирче Луческу есть что обсудить с Игорем Суркисом

После встречи с президентом «Динамо» Мирча Луческу улетит в Бухарест.

Из-за ничьей с «Зарей» киевляне отпустили «Шахтер» в отрыв на два очка.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Хит-парад «Украинские клубы в еврокубках»: «Динамо» и Яремчук, разгромы от «Баварии» и «Реала», гол Назарины

«Вратарь не ожидал такой траектории». Назарина — о супер-голе норвежцам, еврокубках и матче с «Динамо»

Сосновский: Ломаченко серьезно готовится вернуть свои чемпионские пояса

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.