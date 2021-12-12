После матча с «Металлистом 1925» автобус с командой «Черноморца» был взять под дополнительную охрану

Полиция сопровождала «Черноморец» после матча.

После сегодняшнего нападения на автобус «Черноморца», в результате которого было разбито заднее стекло, предприняты дополнительные меры безопасности.



Как сообщили Meta-ratings.com.ua в правоохранительных органах Одессы, по окончании матча передвижение клубного транспортного средства «моряков» обеспечил полицейский эскорт сразу из трёх автомобилей. Одна машина сопровождала автобус спереди, две других — сзади.



Автобус «Черноморца» подвергся нападению своих фанатов

В этот раз дело до эксцессов не дошло.



По словам одного из работников полиции, установить личности нападавших на автобус «Черноморца» перед матчем по записи уличной видеокамеры довольно сложно, так как все ультрас были в масках, к тому же, в момент атаки была взорвана петарда, густой дым от которой заполонил огромное пространство.

Ранее мы сообщали о том, как ультрас одесского клуба атаковали автобус «Черноморца» перед матчем с харьковчанами.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Черноморец» благодаря двум быстрым голам выиграл у «Металлиста 1925»

Кравченко: сам не помню, когда в последний раз забивал в УПЛ

Григорчук посетил матч «Черноморца» против «Металлиста 1925»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.