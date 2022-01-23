После матча с «Дебреценом» «Минай» расстался с несколькими новичками

В первом под руководством Владимира Шарана спарринге футболисты «Mиная» уступили в гостях венгерскому «Дебрецену» — 0:1.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, находящиеся на просмотре новички были задействованы в первом тайме, когда и был пропущен гол, решивший судьбу противостояния. Самые известные среди них - Николай Квасный из «Прикарпатья», Роман Гагун («Рух»), Александр Аксенов («Ужгород»), Егор Твердохлеб («Горняк-Спорт»).

Владимир Шаран пришел к кадровым выводам после первого спарринга

По имеющейся информации, по возвращению в Ужгород от услуг некоторых из них было решено отказаться.

Больше не будет выступать за «Mинай» арендованный у донецкого «Шахтера» Эдвард Кобак. Травмированы Игорь Гончар и Олег Синегуб.

Напомним, что перед отъездом на сбор в Турцию, подопечные Владимира Шарана проведут контрольный матч с «Ужгородом» — 28 января.

Ранее Владимир Шаран прокомментировал итог товарищеского матча с «Дебреценом».

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