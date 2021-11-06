После матча с болгарами в Одессе сборная Украины вернется в Киев

8 ноября национальная сборная Украины соберется в Киеве для подготовки к товарищескому матчу — с болгарами, который состоится в Одессе 11 ноября.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, наши футболисты будут дислоцироваться в отеле «Опера», а когда перебазируюются в Одессу, 9 ноября, то их местом проживания станет гостиница «Бристоль».



Сборная Украины сыграет с болгарами в Одессе

По имеющейся информации поединок в Одессе, пройдет со зрителями. Сразу после матча подопечные Александра Петракова возвратятся в столицу, где и будут готовиться к решающему поединку отборочного цикла чемпионата мира — с Боснией и Герцеговиной (16 ноября на выезде).

Напомним, что поскольку защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко из-за травмы выбыл из строя, то в главную команду страны довызван игрок донецкого «Шахтера» Виктор Корниенко.

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