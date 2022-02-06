Португалия победила Россию и во второй раз подряд стала чемпионом Европы по футзалу

В финальном матче чемпионата Европы по футзалу сборная Португалии обыграла Россию со счетом 4:2. Российская команда по ходу матча вела 2:0. После этого португальцы не только сравняли счет, но и вышли вперед.

Португалия выиграла турнира во второй раз подряд. Также португальцы являются действующими чемпионами мира.

Евро-2022 по футзалу

Финал

Португалия – Россия – 4:2

Голы: Пасу, 19, Коэлью, 27, 32, Варела, 40 – Соколов, 10, Афанасьев, 13.

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