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Попов: Шевченко посоветовал ходить на танцы

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
17.01.2022
11:59
Новость
Футбол
Попов: Шевченко посоветовал ходить на танцы

Защитник «Динамо» Денис Попов заявил, что ему нужно постоянно держать себя в тонусе и рассказал, какой совет ему дал бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

«Когда травма долгая и ты закачиваешь мышцы, оно потом при беге все уходит. У меня такое телосложение, которое нужно всегда держать в тонусе, чтобы не было простоя.

Мне Андрей Николаевич Шевченко после этого сказал: «Иди на танцы, развивай координацию». Я в этом плане не знаю даже, с чего начать. Я не представляю, что буду ходить на танцы. Может, со временем начну. Думаю, такой человек не даст плохого совета», — сказал Попов в программе pressing.

В этом сезоне 22-летний защитник провел один матч в составе «Динамо» и забил один мяч. На данный момент игрок восстанавливается после тяжелой травмы.

В составе сборной Украины Попов провел один матч.

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