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Попов – о подарке братьев Суркисов на свадьбу: я просто кайфанул

Павел Соловей
Павел Соловей
17.01.2022
21:58
Новость
Футбол
Попов – о подарке братьев Суркисов на свадьбу: я просто кайфанул

Защитник «Динамо» Денис Попов рассказал, что братьев Суркисов подарили ему на свадьбу. Попов в конце декабря сыграл свадьбу с избранницей по имени Дарья в присутствии игроков и функционеров «Динамо».

«Я их первый раз в таком бытовом статусе видел. Они расслабленные, не в работе. Нормальные, адекватные, как люди. Я очень рад, что они нашли время и пришли, это дорогого стоит. Я проявил уважение и они, это очень приятно.

Что подарили? Григорий Михайлович сказал очень красивый тост, я просто кайфанул от него. Своими словами, сам сочинил. Все в точку, он сам сочинил, не из Интернета. Человек готовился и для него это тоже было важно. Это самый большой подарок от них. Он у меня лежит в кожаной папке в сейфе», — рассказал Попов в интервью YouTube-каналу PRESSING.

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