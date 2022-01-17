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Попов назвал сумму, которую он с женой тратит на жизнь

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
17.01.2022
16:25
Новость
Футбол
Попов назвал сумму, которую он с женой тратит на жизнь

Защитник киевского «Динамо» Денис Попов рассказал о том, сколько денег тратит в месяц на жизнь. Центрбек отметил, что месяц жизни ему с женой обходится в три-четыре тысячи долларов.

«Сейчас нам для двоих хватает три-четыре тысячи долларов. Это если не покупать что-то дорогостоящее, а так для жизни три тысячи долларов, думаю, хватит. Коммунальные услуги оплатить, они у нас немаленькие.

Я купил себе квартиру, но недавно продал. Сейчас мы живем в квартире, которую Даше подарили ее родители. Так мы решили. Я купил за городом большую, мы там пожили, не понравилось и продал», — рассказал Попов в интервью YouTube-каналу PRESSING.

Последние полгода 22-летний Попов пропустил из-за тяжелой травмы, полученной на старте сезона в матче против «Вереса» (4:0).

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