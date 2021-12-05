Полузащитник «Шахтера» получит дебютный вызов в сборную Украины

Украинская ассоциация футбола и тренерский штаб национальной сборной Украины уже ведут организационную подготовку к первому полуфиналу стыковых игр отбора ЧМ-2022 против сборной Шотландии, который состоится 24 марта в Глазго.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в скором времени начнется оформление британских виз для выезда украинской делегации в Шотландию. По имеющейся информации, в расширенный список футболистов, которые будут задействованы к подготовке к игре с шотландцами, с большой долей вероятности будет включен полузащитник донецкого «Шахтера» и молодежной сборной Украины Михаил Мудрик. Также Александр Петраков планирует привлечь ещё двух игроков из команды Руслана Ротаня.

Михаил Мудрик

Ранее мы сообщали о том, что ради качественной подготовки сине-желтых к игре в Шотландии будут перенесены игры 22 тура УПЛ с участием киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера», которые в большинстве своем представлены игроками в национальной сборной Украины. В этой связи будут смещены матчи «Динамо» — «Металлист-1925» и «Днепр-1» — «Шахтер».



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