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Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины вскоре станет отцом

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
19.12.2021
15:34
Новость
Футбол

Футболист «Шахтера» Георгий Судаков в ближайшее время станет отцом.

Украинский полузащитник в Instagram разместил пост, в котором сообщил о радостной новости.

Судаков опубликовал фотографии со своей девушкой Лизой, под которыми оставил сообщение: «Под твоим сердцем стучит второе. Скоро нас станет трое», - написал Судаков.

Пресс-служба донецкого клуба поздравила 19-летнего игрока с данным событием, посвятив ему пост в социальных сетях.

В текущем сезоне Судаков провел десять матчей в чемпионате Украины, в которых забил четыре гола и выполнил одну голевую передачу.

Также Безус сделал два ассиста в победном матче «Гента».

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