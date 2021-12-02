Полузащитник «Руха» пропустит матчи с «Ворсклой» и «Вересом»

В 17-м туре чемпионата УПЛ «Рух» четвертого декабря будет выяснять отношения с одним из лидеров — «Ворсклой».

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в этом поединке львовянам не сможет помочь полузащитник Павел Ориховский.

Последний раз хавбек выходил на поле в футболке «Руха» еще 25 сентября в матче с «Динамо». Затем новичка львовян преследовали травмы, не избежал коронавируса, а когда в конце ноября вернулся в строй, то после мышечного повреждения на тренировке снова оказался в лазарете. Не сыграет Ориховский и в заключительном поединке осенней части сезона — с «Вересом» (11 декабря).

Напомним, что «Рух» занимает в чемпионате УПЛ 11 место, набрав 16 очков. Павел Ориховский провел в составе львовян пять поединков.

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