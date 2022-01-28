Полузащитник «Металлиста» договорился о разрыве контракта и вернется в Казахстан

Уроженец Алматы вернется в КПЛ.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, атакующий полузащитник Владислав Нехтий договорился о расторжении контракта с «Металлистом», за который он выступал с лета 2020 года.

30-летний Нехтий в нынешнем сезоне провел за харьковский клуб 5 матчей в Первой лиге и 2 поединка в Кубке Украины.

Сейчас футболист находится в Турции в тренировочном лагере «Аксу», который недавно возглавил украинский специалист Руслан Костышин. Под его руководством Нехтий играл в «Колосе» с 2017 по 2019 год.

Помимо этого, в Украине полузащитник выступал за «Шахтер-3», краматорский «Авангард», «Ильичевец» и «Полтаву», а в Казахстане — за «Кайрат» и «Кайсар».

«Металлист» — лидер украинской Первой лиги. Основанный в 2018 году и базирующийся в Павлодаре «Аксу» — победитель Первой лиги Казахстана 2021 года.

Ранее наш сайт сообщал, что на втором сборе «Металлист» запланировал спарринг с представителем КПЛ.

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