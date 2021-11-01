Полузащитник «Львова» избежал рецидива старой травмы

В 14 туре чемпионата УПЛ «Львов» будет принимать «Десну».



Как стало известно Meta-ratings.com.ua повреждение из-за которого полузащитник «горожан» Андрей Бусько попросил замену на 69-й минуте матча с «Колосом» оказалось не серьезным. Поначалу были опасения, как бы не случился рецидив старой травмы, поскольку у Бусько были проблемы с крестообразной связкой, но обошлось. Скорее всего,через два дня Андрей сможет начать тренироваться.

По имеющейся информации, завтра также капитан «Львова» легионер Энес Mахмутович, который в последнее время не выступал из-за мышечной травмы, должен возобновить занятия в общей группе.

Напомним, что «Львов» занимает в чемпионате УПЛ 12 место, набрав десять очков.

Также стало известно, кто будет обслуживать матч «Реал» – «Шахтер».



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