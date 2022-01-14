Полузащитник «Львова» близок к переходу в команду первой лиги

«Альянс» из Липовой Долины ищет усиление в среднюю линию команды.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, один из лидеров Первой лиги — «Альянс» собирается укрепить свои ряды полузащитниками Иваном Брикнером из «Львова» и Александром Снижко из «ЛНЗ». Они могут перейти в «Альянс» в статусе свободных агентов.
Напомним, что «Альянс» занимает третье место в Первой лиге и не скрывает своего желания повыситься в классе.
Ранее мы сообщали о том, что полузащитник «Львова» покинет команду Олега Дулуба в ближайшее время.
«Львов» ушел на зимний перерыв на двенадцатом месте в таблице УПЛ, набрав 17 очков за 18 туров.
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