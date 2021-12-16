Полузащитник «Колоса» завершил карьеру и перейдет на тренерскую работу

18 января 2022 года футболисты «Колоса» возобновят подготовку к весенней части сезона.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua за ковалевцев больше не будет играть 35-летний полузащитник Виталий Гавриш, который выступал в «Колосе» с 2016 года. Он перешел на тренерскую работу и, скорее всего, будет помощником главного тренера «Колоса» Ярослава Вишняка. Также в активе Гавриша есть выступления за черниговскую «Десну», алчевскую «Сталь», донецкий и запорожский «Металлург», «Александрию», ужгородскую «Говерлу», «Звезду» из Кропивницкого.

После первого этапа подготовки в Ковалевке, футболисты «Колоса» 28 января отправятся на сбор в Турцию, где проведут семь спаррингов, преимущественно с командами из балканских стран. Возвращение домой у ковалевцев запланировано на 18 февраля. На просмотре в Турции будет находиться и группа потенциальных новичков.

Напомним, что «Колос» занимает в чемпионате УПЛ восьмое место, набрав 24 очка.

Ранее мы сообщали о том, что в «Колос» вернётся воспитанник «Динамо», выступавший осенью на правах аренды за ФК «Львов».

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