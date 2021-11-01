Полузащитник «Черноморца»: тренер Юрий Мороз - демократ

Полузащитник одесского «Черноморца» Николай Михайленко в интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о работе под руководством Юрия Мороза.



«Сколько лет знаком с Юрием Морозом? Два года. Начинал с ним еще в «Динамо» U-21. У Юрия Леонтьевича интересные и насыщенные тренировки, разнообразные упражнения. Да и в эмоциональном плане хорошо работается. Он демократ.

Связаны ли результаты «Черноморца» с тем, что в команде много молодых и неопытных игроков? Несомненно, это играет определенную роль. Однако не такую большую, как об этом все говорят. Я считаю, что мы хорошо играем. Даже не хуже, чем некоторые команды с более старшими игроками в составе. Вот только нам никак не удается добиваться положительных результатов – видимо, как раз того самого опыта, чтобы удержать счет и забить еще, нам немного не хватает.

Александр Петраков в сборной Украины? Пришел хороший тренер, и это приятно. Я лично Петракова не знаю, однако слышал о нем лишь позитивные отзывы. Этот опытный специалист достаточно эмоционален и справедлив – вот и все, что мне о нем известно.

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Также команда украинца Олейника завоевала бронзу чемпионата Финляндии.



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