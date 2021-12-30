Полузащитник «Александрии» вернулся в Украину после операции и реабилитации в Италии

Послеоперационный реабилитационный период полузащитника «Александрии» Кирилла Ковальца в одной из римских клиник завершился.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, один из лидеров «горожан» Кирилл Ковалец возвратился в Украину и его дальнейшее восстановление будет проходить под присмотром клубного медперсонала. И хотя с динамикой восстановления проблем не возникает, пока что сложно сказать, когда Кирилл Ковалец вернется в строй.
Напомним, что Кирилл Ковалец был серьезно травмирован в поединке 11 тура чемпионата УПЛ с полтавской «Ворсклой», который состоялся 17 октября. Всего в нынешнем сезоне полузащитник провел 11 матчей.
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