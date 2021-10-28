Полузащитник «Александрии»: хотелось бы сразиться в четвертьфинале с «Ворсклой»

В 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины наиболее результативным пока оказался поединок в Харькове, где «Александрия» разгромила «Металлист 1925» (5:2).

Полузащитник александрийцев Юрий Копина, записавший в свой актив один из голов, в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, что помогло его команде взять верх в Харькове.

Юрий Копина

«В кубковом турнире главный тренер «Александрии» Юрий Гура дает возможность заявить о себе и тем футболистам, у которых недостаточная игровая практика в чемпионате УПЛ. Конечно, мы горели желанием своей игрой доказать, что заслужили право в следующих календарных поединках чаще выходить в стартовом составе. На мой взгляд, нам это в Харькове удалось. Мы четко выполняли установку главного тренера играть низом, «взрывать» оборону соперника разрезающими передачами и к этому хозяева оказались не готовы.

С кем бы хотелось встретиться в четвертьфинале? С «Ворсклой», которая в последнее время прибавила, действует быстро и нестандартно. С ней было бы очень интересно сразиться».

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