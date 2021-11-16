Полунин: спарринг с болгарами вселил оптимизм на матч с Боснией

16 ноября национальная сборная Украины проведет заключительный поединок в отборочном цикле чемпионата мира - с Боснией и Герцеговиной.



Экс-полузащитник сборной Украины Андрей Полунин в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния в Боснии.

«Не исключен вариант, что хозяева выставят экспериментальный состав, но это не должно расслабить наших ребят. Балканские футболисты всегда отличались хорошей обучаемостью и боевитостью, поэтому о каком-то шапкозакидательском настроении не может быть и речи.

Сегодняшний матч, как финальный, вот почему нет права на ошибку. Все же, недавний спарринг с болгарами вселяет оптимизм. Подопечные Александра Петракова, прежде всего, порадовали командными действиями, креативностью. К сожалению, возникли проблемы с прицелом, но было время его исправить. Надеюсь , что сегодня украинцы преуспеют в реализации. Победа с разницей в два мяча – реальность, как и то, что французы в параллельном матче не проиграют финнам. Верю, что все должно получиться, однако наши футболисты сами виноваты, что оказались в такой непростой турнирной ситуации».

Напомним, что Франция, набрав 15 очков уже обеспечила себе путевку в финальную часть чемпионата мира. Финны с 11 очками занимают второе место, у сборной Украины на два пункта меньше и она – третья.

Также известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался о матче отбора чемпионата мира Босния и Герцеговина — Украина, оценив шансы украинской сборной занять второе место в группе.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16-го ноября. Начало встречи в 21:45.

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