«Полтава» подпишет одного из лучших бомбардиров «Волчанска»

Полтавчане нашли усиление в соседней области.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, атакующий полузащитник Егор Коваленко, который в конце ноября расторг контракт с «Волчанском», продолжит карьеру в «Полтаве».

30-летний Коваленко в нынешнем сезоне Второй лиги провел 18 матчей и отметился 4 голами (столько же в составе «Волчанска» забили бразильцы Вендел и Луан, а также украинец Леон Гладковский). Ранее воспитанник купянского футбола играл за «Сталь» из Каменского, «Карловку», «Кремень» и «Металлист 1925».

«Полтава» после 20 туров занимает 6-е место в группе Б, «Волчанск» — на 9-й позиции.

Ранее наш сайт сообщал, что «Волчанск» расстался с Коваленко и еще четырьмя игроками. Чуть позже стало известно, что команду покинул также левый защитник Олег Воловик.

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