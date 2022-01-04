«Полтава» может подписать экс-защитника «Ворсклы»

В прошлом сезоне футболист был капитаном юниорской команды ворсклян.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, защитник Александр Пось близок к переходу в «Полтаву».

19-летний футболист в прошлом сезоне провел 24 матча и забил 1 мяч за «Ворсклу» U19, которую выводил на поле с капитанской повязкой. Также на его счету 14 игр и 1 гол за «Ворсклу» U21. С лета 2021-го Пось выступал в чемпионате Полтавской области.

«Полтава» занимает 6-е место в группе А Второй лиги. Накануне стало известно, что по соглашению сторон клуб прекратил сотрудничество с вратарем Александром Поповым (2 матча в текущем чемпионате), защитником Романом Зорей (3 игры) и полузащитником Александром Пономаренко (15 матчей).

Ранее наш сайт сообщал, что ряды «Полтавы» может пополнить один из лучших бомбардиров «Волчанска».

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