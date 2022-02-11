Польский клуб намекнул на трансфер Коноплянки

Клуб польской Экстраклассы «Краковия» у себя в твиттере опубликовал фото стадиона, на мониторе которого появился украинский флаг.



Таким образом, «Краковия» намекнула на то, что украинский футболист Евгений Коноплянка пополнит ряды команды.

Также Александр Головко возглавил команду Второй лиги Украины.

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Стало известно, почему Коноплянка не перешел в австрийский клуб

Источник: у Коноплянки появился вариант в чемпионате Польши

Кварцяный высказался о перспективах Коноплянки в «Краковии»

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