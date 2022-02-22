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Польский футбольный союз сделал запрос в ФИФА по поводу матча с Россией

Игорь Яслик
Игорь Яслик
22.02.2022
18:33

Польский футбольный союз обратился в ФИФА с просьбой дать разъяснения по поводу матча с Россией в полуфинале стыка за путевку на чемпионат мира 2022 года. Согласно посеву, в роли хозяев поединка должны выступить россияне.

«В связи с напряженной политической ситуацией между Украиной и Россией, а также возможной дальнейшей эскалацией и началом вооруженного конфликта, Польский футбольный союз обратился в ФИФА с просьбой срочно прояснить вопросы, связанные с организацией матча Россия — Польша, запланированного на 24 марта 2022 года в Москве.

Следует подчеркнуть, что роль Польского футбольного союза как спортивного объединения заключается в том, чтобы предоставить польским футболистам оптимальные условия для подготовки и выступления в международных матчах.

Политические решения, например, о введении возможных санкций в отношении Российской Федерации, остаются в руках органов государственной власти и международных организаций.

Однако, осознавая потенциальные угрозы, связанные со сложившейся ситуацией, мы ждем позицию руководящих органов ФИФА.

При этом PZPN подчеркивает, что эта ситуация касается не только сборной Польши, но и сборных Швеции и Чехии, которые могут встретиться с Россией в Москве в возможном финале плей-офф», — говорится в заявлении ПЗПН.

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