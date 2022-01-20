Польский эксперт о Шевченко: только отчаянный иностранец сейчас может пойти в сборную Польши

Польский спортивный журналист Камил Рогульски эксклюзивно для нашего Meta-ratings.com.ua отреагировал на слухи о том, что Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши.

«Финансовые вопросы могут оказаться ключевыми. Шевченко подписал контракт с «Дженоа» на 2,3 млн евро в год. Он будет получать столько, пока не приступит к своей новой работе. Паулу Соуза зарабатывал 850 000 евро в год, что было очень большой суммой для наших условий. Если бы Шевченко хотел бы стать тренером сборной Польши, ему пришлось бы отказаться от больших денег.

С точки зрения Шевченко — на мой взгляд, — загружать себя в сборную Польши сразу после «Дженоа» было бы безответственно для его карьеры. Как я уже говорил, у нового главного тренера будет несколько дней, чтобы подготовить команду к плей-офф. Если он потерпит неудачу, это уже будет большой проблемой. На мой взгляд, только кто-то отчаянный из-за рубежа может возглавить польскую команду на данном этапе.

Подведем итог: да, Шевченко является кандидатом на пост менеджера сборной Польши. Единственное, чего не хватает, — это предпосылок для того, чтобы он действительно стал таковым».

С полным мнением нашего эксперта вы можете познакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Жизнь после «Дженоа»: пять вариантов продолжения карьеры для Шевченко

Преемник Шевченко высказался по поводу своего назначения в «Дженоа»

«Десна» на сборе в Турции проведет пять спаррингов

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.