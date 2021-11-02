Полиция завела уголовное дело на Фарион и Ницой из-за оскорблений в адрес спортсменов

Правоохранители начали уголовное производство, фигурантами которого являются скандальная экс-депутат Рады Ирина Фарион и детская писательница Лариса Ницой.

Об этом сообщают «Українські новини» со ссылкой на Национальную полицию.

Дело завели из-за оскорблений со стороны Фарион и Ницой в адрес украинских олимпийцев и футболистов национальной сборной. Расследование начали в октябре по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) уголовного кодекса Украины. Основанием для открытия дела стало решение суда от 4 октября, который обязал сделать это.

Заявление на Фарион и Ницой в правоохранительные органы написал харьковский адвокат Денис Ярославский.

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