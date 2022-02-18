Полиция сообщила новые подробности по делу о ДТП с участием кортежа Ярославского

В ночь с 9 на 10 февраля в Харьковской области произошло ДТП, в котором погиб мужчина. Водитель с места происшествия скрылся.

После проведения первоочередных следственных действий установлено, что к смертельной аварии причастны автомобили из кортежа президента «Металлиста» Александра Ярославского.

Сегодня полиция сообщила новые подробности дела. В результате следственных действий два транспортных средства для проведения экспертных исследований доставили в Киев.

Эксперты выяснили, что к моменту изъятия указанных автомобилей отдельные их элементы, а именно передняя часть, колеса и днищ, были замыты. Это было сделано с одной целью - уничтожение следственной информации, которая может указывать на причастность автомобилей к ДТП, а затем избежать ответственности за совершение смертельного происшествия, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Напомним, что пресс-служба владельца «Металлиста» Александра Ярославского не сообщает, когда бизнесмен вернется в страну. Сейчас он находится в Лондоне.

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