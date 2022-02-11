Полиция провела обыски в доме и гостинице Ярославского

Следователи Нацполиции провели обыски в гостинице Kharkiv Palace и в доме бизнесмена Александра Ярославского в рамках расследования смертельного ДТП в Харьковской области.
«В ходе досудебного расследования проводятся санкционированные судом обыски в гостинице и по месту жительства харьковского бизнесмена, и по адресу проживания лица, которое обратилось в полицию с информацией о своей причастности к указанному ДТП», - заявили правоохранители.
Отмечается, что цель обыска – извлечение информации из камер видеонаблюдения, подтверждение использования автомобиля «Мерседес» и причастности других лиц к совершению ДТП.
Также представители Ярославского прокомментировали возможное участие владельца «Металлиста» в смертельном ДТП.
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