«Полесье» вышло из отпуска и отправилось на первые сборы

Сегодня, 4 января, житомирское «Полесье» отправилось в Винники на учебно-тренировочные сборы. Там команда Юрия Калитвинцева проведет девять дней, сообщает пресс-служба клуба.

13 января футболисты «Полесья» вернутся домой, после чего через три дня команда отправится на сборы в Турцию.

На зимний перерыв «Полесье» ушло на девятом месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 25 очков в 19 матчах.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Полесье» заинтересовано в услугах хавбека «Десны»

«Полесье» подготовку к сезону начнет во Львове

«Карпаты» пригласили на просмотр экс-полузащитника «Полесья»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.