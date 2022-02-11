«Полесье» выиграло у «Металлиста» и досрочно победило в Winter Cup

11 февраля на товарищеском турнире Winter Cup 2022 встречались «Полесье» и «Металлист». Житомиряне победили в этом поединке со счетом 2:0 благодаря голам Козака и Морозко.



Житомирская команда завоевала трофей, став недосягаемой для «Вереса» и «Черноморца», которые сыграют свой матч завтра.

Winter Cup 2022

«Полесье» – «Металлист» – 2:0

Голы: Козак, 79, Морозко, 90.

«Полесье» (стартовый состав): Кудрык, Батагов, Гитченко, Власюк, Янаков, Огиря, Козак, Морозко, Шаповал, Грицук, Будковский.

«Металлист» (стартовый состав): Рыбак, Танчик, Сарапий, Порох, Горбунов, Танковский, Касарес, Балули, Риаскос, Харрис, Давид.

Положение команд в Winter Cup: «Полесье» – 8 очков, 3 матча; «Металлист» – 5, 3; «Черноморец» – 2, 2; «Верес» – 0, 2.

Также Александр Головко возглавил команду Второй лиги Украины.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



«Полесье» пополнилось одним из лучших вратарей Первой лиги

«Полесье» с Усиком одержало волевую победу над «Вересом» в матче-открытии Winter Cup

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.