«Полесье» с Усиком одержало волевую победу над «Вересом» в матче-открытии Winter Cup

Завершился первый матч турнира Winter Cup.

Уже на 10-й минуте был забит первый гол соревнования. Игрок «Вереса» Гончаренко реализовал пенальти.

Однако «Полесье» не смутилось из-за неудачного начала. Житомирская команда захватила инициативу и заслуженно отыгралась до перерыва благодаря голу Шастала.

Во втором тайме «Полесье» тоже было острее. Решающий гол забил Янаков, который эффектно исполнил штрафной удар.

На 77-й минуте на замену в желтой футболке «Полесья» вышел Александр Усик. Украинский чемпион мира по боксу сделал три передачи, все они были точными. Также Усик запомнился одним хорошим ведением мяча на скорости.

В 19.00 начнется матч между «Металлистом» и «Черноморцем» на Winter Cup.

Winter Cup, 1-й тур

«Полесье» — «Верес» — 2:1 (1:1)

Голы: Шастал (31), Янаков (69) — Гончаренко (10, пенальти).

«Полесье» (стартовый состав): Бубенцов, Гитченко, Батагов, Нестеров, Бабенко, Козак, Шастал, Шаповал, Морозко, Будковский, Грицук.

«Верес» (стартовый состав): Когут, Маргарян, Гончаренко, Мирошник, Солдат, Петько, Кучеров, Е. Пасич, Дахновский, Г. Пасич, Гайдучик.



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